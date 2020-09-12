«Спартак»: завтра — главное дерби страны. Готовы

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» опубликовала фотографии с тренировки красно-белых перед матчем с ЦСКА.

«Завтра. Главное дерби страны. Готовы», — говорится в подписи к фотографиям.

Пресс-служба «Спартака» ранее опубликовала видеоролик в преддверии московского дерби. В видео показаны голы в ворота красно-синих в исполнении Араса Озбилиза, Зе Луиша, Квинси Промеса, Самуэля Жиго и Джордана Ларссона. В ролике фигурируют кадры из шоу ЦСКА с куклами в YouTube.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на пятом месте.