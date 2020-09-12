«Барселона» одержала победу в первом матче под руководством Кумана

В товарищеском матче «Барселона» переиграла «Химнастик». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонской команды.

Усман Дембеле открыл счёт уже на 6-й минуте матча. Второй гол «Барселоны» забил Антуан Гризманн с пенальти. Хавьер Бонилья отыграл один мяч «Химнастика», однако Филиппе Коутиньо во втором тайме установил окончательный счёт, реализовав 11-метровый удар.

Лионель Месси отыграл весь первый тайм. Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт.

Матч стал первым для каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч 1-го тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесён на неопределённый срок.

В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счётом 2:8. В августе главным тренером «Барселоны» стал Куман.