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«Барселона» одержала победу в первом матче под руководством Кумана

«Барселона» одержала победу в первом матче под руководством Кумана
Футбол / Испания 0

В товарищеском матче «Барселона» переиграла «Химнастик». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонской команды.

Усман Дембеле открыл счёт уже на 6-й минуте матча. Второй гол «Барселоны» забил Антуан Гризманн с пенальти. Хавьер Бонилья отыграл один мяч «Химнастика», однако Филиппе Коутиньо во втором тайме установил окончательный счёт, реализовав 11-метровый удар.

Лионель Месси отыграл весь первый тайм. Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт.

Матч стал первым для каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч 1-го тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесён на неопределённый срок.

В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счётом 2:8. В августе главным тренером «Барселоны» стал Куман.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 сентября 2020, суббота. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Химнастик
Таррагона, Испания
1:0 Дембеле – 6'   2:0 Гризманн – 17' (пен)   2:1 Бонилья – 31'   3:1 Коутиньо – 51' (пен)
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