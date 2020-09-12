Ротенберг: лидерство «Сочи» в РПЛ ничего не значит

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Ахматом» (1:0).



«Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так, пока всё слава богу. Пруцев вышел молодцом — для первого раза было очень здорово. Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные. Считаю, что лучший игрок сегодняшнего матча — это Сослан Джанаев», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» уступил «Сочи». «Сочи» (15) поднялся на первое место. Московский «Спартак» (14) — на 2-й строчке, но у красно-белых есть матч в запасе — 13 сентября они сыграют с ЦСКА.