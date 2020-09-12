Федотов — о 10:1 с «Ростовом»: мы не предугадали, что «Сочи» погрузит так глубоко

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как клуб переживал результат матча 23-го тура РПЛ минувшего сезона с «Ростовом» (10:1).
Напомним, ростовчане вынуждены были выставить на матч молодых футболистов, так как из-за коронавируса в команде весь основной состав ушёл на карантин.
«Матч ударил нас очень больно. Мы понимали, что это на нас отразится. Обсуждали это с тренерским штабом, но не предугадали, что погрузит нас так глубоко. Последующие матчи показали, насколько мы были пустоваты в отношении игры, эмоций. Провели много разговоров, но социальные сети… Всем же пишут: вы такие, сякие… Против 18-летних… А там ещё дописывают про 16 лет, а потом чуть ли не дети на грудном вскармливании…
Как это может происходить? Нас все бросили в этом жерле вулкана. Не хотелось бы это ворошить уже. Но руководители собрались, приняли решение: переносов не будет. Прикидывали, что у «Ростова» был очень приличный состав, за исключением больных. Кто там и что сделал не так, но вся эта грязь свалилась на нас», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
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