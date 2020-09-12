Федотов: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Есть правоохранительные органы, расследуйте

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что сочинская команда является фарм-клубом «Зенита».



«Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в «сетях», всё прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком»? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всё же просто» — цитирует Федотова сайт «Матч ТВ».

После победы в матче с «Ахматом» (1:0) «Сочи» поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.