Бьелса: на протяжении большей части игры «Лидс» смог соответствовать «Ливерпулю»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса подвёл итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:4).
«Ливерпуль» не позволил нам их нейтрализовать. Во втором тайме мы пытались чаще переводить мяч из обороны в атаку. Мы также не позволили «Ливерпулю» играть так, как они привыкли, это отняло много сил. На протяжении большей части игры мы смогли им соответствовать, — цитирует Бьелсу Goal со ссылкой на Sky Sports.
Счёт в матче с «Лидсом» открыл Салах уже на 4-й минуте встречи. На 12-й минуте гости установили паритет — Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол. Ещё через 8 минут хозяева снова вышли вперёд — ван Дейк головой вколотил мяч в ворота. Но «Лидс» опять сумел отыграться усилиями Бэмфорда на 30-й минуте. Мерсисайдцам понадобилось три минуты, чтобы повести в счёте, дубль оформил Салах.
На 66-й минуте гости снова установили паритет — Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол. На 87-й минуте в ворота «Лидса» был назначен пенальти, который был реализован Салахом. Египтянин оформил хет-трик.
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