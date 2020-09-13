Ван Дейк совершил больше ошибок в последних четырёх играх АПЛ, чем в предыдущих 154 матчах
«Ливерпуль» в первом туре английской Премьер-лиги обыграл «Лидс Юнайтед» Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу хозяев со счётом 4:3.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк совершил две ошибки, приведшие непосредственно к голу, в своих последних четырёх играх в английской Премьер-лиге. Это больше, чем в своих первых 154 матчах в чемпионате Англии.
Благодаря победе над «Лидсом» «Ливерпуль» довёл серию домашних встреч в чемпионате без поражений до 60 матчей.. Серия длится с апреля 2017 года. За это время подопечные Юргена Клоппа 49 раз одержали победу и 11 раз сыграли вничью.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит провести матч с «Челси». Игра состоится 20 сентября.
«Ливерпуль» — «Лидс»: видео всех голов матча 1-го тура АПЛ
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