Роман Павлюченко встретился с игроком НХЛ Артемием Панариным

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур», а также московского «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с 28-летним российским хоккеистом Артемием Панариным, выступающим за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рад встрече!» — такой комментарий к публикации оставил Роман.
Публикация доступна в «инстаграме» Романа Павлюченко.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин стал одним из самых результативных игроков в лиге, набрав 95 (32+63) очков в 69 встречах, заработав коэффициент полезности «+36». Своё участие в Кубке Стэнли «Рейнджерс» завершил в квалификационном раунде, уступив «Каролине Харрикейнз» (0-3).
Павлюченко выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2012 год. За английский клуб он провёл 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач. Всего за карьеру Роман провёл 500 встреч, в которых отметился 177 забитыми мячами и 45 результативными передачами. В настоящий момент 38-летний форвард выступает в ПФЛ за «Знамя Ногинск».
- 13 сентября 2020
-
06:31
-
05:41
-
04:30
-
03:01
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:59
-
00:31
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:39
-
21:22
-
21:21
-
20:58
-
20:50
-
20:38