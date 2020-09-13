Роман Павлюченко встретился с игроком НХЛ Артемием Панариным

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур», а также московского «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с 28-летним российским хоккеистом Артемием Панариным, выступающим за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рад встрече!» — такой комментарий к публикации оставил Роман.

Публикация доступна в «инстаграме» Романа Павлюченко.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин стал одним из самых результативных игроков в лиге, набрав 95 (32+63) очков в 69 встречах, заработав коэффициент полезности «+36». Своё участие в Кубке Стэнли «Рейнджерс» завершил в квалификационном раунде, уступив «Каролине Харрикейнз» (0-3).

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2012 год. За английский клуб он провёл 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач. Всего за карьеру Роман провёл 500 встреч, в которых отметился 177 забитыми мячами и 45 результативными передачами. В настоящий момент 38-летний форвард выступает в ПФЛ за «Знамя Ногинск».