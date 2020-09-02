Клуб Павлюченко и Самедова вышел в групповой этап Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России ногинское «Знамя» обыграло саратовский «Сокол» (0:0, 6:5 по пенальти). Клуб вышел в групповой этап турнира.
В основном составе команды играли бывшие игроки сборной России: защитники Ренат Янбаев и Александр Шешуков, нападающий Роман Павлюченко. В команде также выступает полузащитник Александр Самедов.
В этом сезоне Кубок России впервые проходит в новом формате. После стадии 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Российскую премьер-лигу, Футбольную национальную лигу и Профессиональную футбольную лигу. Из групп в 1/8 финала турнира выйдут только команды, занявшие первые места. Шесть клубов, которые в сезоне-2020/2021 будут представлять Россию в еврокубках, начнут выступление в турнире со стадии 1/8 финала.
- 2 сентября 2020
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
16:57
-
16:45
-
16:36
-
16:35
-
16:19
-
16:12