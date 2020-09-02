Клуб Павлюченко и Самедова вышел в групповой этап Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России ногинское «Знамя» обыграло саратовский «Сокол» (0:0, 6:5 по пенальти). Клуб вышел в групповой этап турнира.



В основном составе команды играли бывшие игроки сборной России: защитники Ренат Янбаев и Александр Шешуков, нападающий Роман Павлюченко. В команде также выступает полузащитник Александр Самедов.

В этом сезоне Кубок России впервые проходит в новом формате. После стадии 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Российскую премьер-лигу, Футбольную национальную лигу и Профессиональную футбольную лигу. Из групп в 1/8 финала турнира выйдут только команды, занявшие первые места. Шесть клубов, которые в сезоне-2020/2021 будут представлять Россию в еврокубках, начнут выступление в турнире со стадии 1/8 финала.