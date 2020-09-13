«Урал» подарил бывшему нападающему команды Павлу Погребняку большую игрушку в виде шмеля, которая вручается лучшему игроку месяца.

«Паша Погребняк прилетал в Екатеринбург поддержать нас в матче с „Химками“, а сегодня мы вручили ему от болельщиков шмеля. Это приз за звание лучшего игрока в ноябре-декабре прошлого года. Из-за коронавируса вручение награды откладывалось, и вот сейчас она нашла своего героя», — написала пресс-служба «Урала».

«Урал» подарил Погребняку большого шмеля Фото: «твиттер» «Урала»

Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба.

В завершившемся сезоне Погребняк провёл за «Урал» 16 матчей в чемпионате России и забил три гола. 24 июля форвард покинул клуб в статусе свободного агента. Нападающий допустил, что «Урал» станет последним клубом в его профессиональной карьере.