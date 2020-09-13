ЦСКА может выделить болельщикам «Спартака» отдельный сектор на дерби

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что болельщикам красно-белых могут предоставить отдельный сектор на матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Вариант, что нашим болельщикам выделят один сектор на матче с ЦСКА, действительно существует. Это распространённая практика на матчах Российской Премьер-Лиги. Да, гостевые сектора запрещены, но купить билет на дерби болельщики «Спартака» всё равно могли. Не исключаю, что ради общей безопасности принимающая сторона попробует разместить наших болельщиков в одном месте», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.