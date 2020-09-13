«Локомотив» согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» согласовал размер зарплаты с нападающим Марио Манджукичем. Она составит € 2,7 млн в год.
Сейчас ведутся переговоры о размере подъёмных, так как 34-летний хорватский футболист находится в статусе свободного агента, и личных бонусах нападающего. В клубе ждут ответа Манджукича. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.
Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем
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