ЦСКА: никакого сектора для болельщиков «Спартака» выделяться не будет

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков «Спартака» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги будут выделены места на стадионе.

Накануне такую возможность обозначил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакого сектора не было выделено и выделяться не будет», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на 5-м месте.