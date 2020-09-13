Переболевшие коронавирусом Неймар, Ди Мария и Навас — в заявке на матч с «Марселем»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Неймар, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Кейлор Навас, у которых накануне закончился карантин после коронавируса, смогут принять участие в матче 3-го тура Лиги 1 с «Марселем».

Переболевшие игроки попали в заявку на матч. Впервые об их диагнозе стало известно второго сентября. Из-за карантина по-прежнему отсутствуют Килиан Мбаппе, Мауро Икарди и Маркиньос.

Напомним, парижане провели пока лишь одну встречу в чемпионате Франции. Подопечные Томаса Тухеля уступили на выезде «Лансу» со счётом 0:1. «ПСЖ» начал чемпионат позже, чем остальные команды, из-за позднего завершения еврокубковой кампании.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» состоится сегодня, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.