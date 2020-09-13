Мбаппе уведомил «ПСЖ», что покинет клуб летом 2021 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сказал руководству клуба, что покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщает The Times.
По информации источника, француз намерен продолжить карьеру в другом чемпионате. Среди его предпочтений — клубы Испании и Англии. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи говорил, что ни Мбаппе, ни Неймар не покинут клуб в ближайшее время.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Килиан Мбаппе призвал «ПСЖ» купить новых футболистов
- 13 сентября 2020
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:32
-
10:22
-
10:16
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
06:31
-
05:41
-
04:30
-
03:01
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:59
-
00:31
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
Партнерский контент