Мбаппе уведомил «ПСЖ», что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сказал руководству клуба, что покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщает The Times.

По информации источника, француз намерен продолжить карьеру в другом чемпионате. Среди его предпочтений — клубы Испании и Англии. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи говорил, что ни Мбаппе, ни Неймар не покинут клуб в ближайшее время.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.