Хавбек «Реала» Лукас Васкес размышляет о будущем после получения предложения из Катара

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес получил выгодное предложение от одного из клубов Катара, сообщает Marca.

По информации источника, испанец взял на раздумье несколько дней. Отмечается, что агент футболиста не отверг предложение и ждёт решения Лукаса.

Некоторые европейские клубы изучали возможность подписания Васкеса, но конкретного предложения от них пока нет. В частности, интерес к хавбеку проявляли «Тоттенхэм Хотспур» и «Наполи». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на Васкеса, однако не будет препятствовать его уходу на лучшие условия.

Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.