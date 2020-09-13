Леонид Слуцкий: хотелось бы, чтобы игра с «Динамо» была спокойнее доведена до победы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).
«Очень быстрая игра с обоюдными моментами. В первом тайме «Динамо» пыталось использовать диагональные передачи. Мы пытались больше комбинировать через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из атак. У «Динамо» были моменты, которые они не реализовали. Дальше удаление сильно повлияло на ход встречи. К сожалению, у нас нет ещё такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с такого численного преимущества. Несмотря на неравные составы, второй тайм прошёл в достаточно нервной обстановке. «Динамо» имело явные моменты: удар Шиманьского со стандарта. У нас было больше шансов на контратаках. Мне хотелось бы, чтобы игра была спокойнее доведена до победы», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 13 сентября 2020
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:10
-
18:04
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:08