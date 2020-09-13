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Леонид Слуцкий: хотелось бы, чтобы игра с «Динамо» была спокойнее доведена до победы

Леонид Слуцкий: хотелось бы, чтобы игра с «Динамо» была спокойнее доведена до победы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Очень быстрая игра с обоюдными моментами. В первом тайме «Динамо» пыталось использовать диагональные передачи. Мы пытались больше комбинировать через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из атак. У «Динамо» были моменты, которые они не реализовали. Дальше удаление сильно повлияло на ход встречи. К сожалению, у нас нет ещё такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с такого численного преимущества. Несмотря на неравные составы, второй тайм прошёл в достаточно нервной обстановке. «Динамо» имело явные моменты: удар Шиманьского со стандарта. У нас было больше шансов на контратаках. Мне хотелось бы, чтобы игра была спокойнее доведена до победы», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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