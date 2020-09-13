Новиков: пенальти не было, игрок «Рубина» сначала нырял

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Получился очень хороший матч. Зрителям он должен был понравиться. К сожалению, проиграли, но поражения бывают разные. Сегодня не могу предъявить претензии к команде ни в самоотдаче, ни по самой игре. До удаления мы полностью переигрывали «Рубин».
Одна атака в первом тайме привела к позиционной ошибке, но здесь у меня возникает большой вопрос по пенальти. На мой взгляд, игрок «Рубина» сначала начал нырять, и уже потом произошло это касание. Моё мнение: пенальти в наши ворота не было, но это не отступление. Мы занимаемся своей игрой, поэтому удаление немного сломало нас. Ребята — молодцы, хотели переломить ход матча. Могли забить, но результат на табло», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 13 сентября 2020
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