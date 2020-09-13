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Слуцкий: у Кварацхелии сотрясение и повреждение носа

Слуцкий: у Кварацхелии сотрясение и повреждение носа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«У Кварацхелии сотрясение и повреждение носа. Какая степень сотрясение и сломан ли нос, пока неясно. Точно не тяжёлая, потому что он ходит и всех узнаёт. Всё будет известно после снимка», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В концовке первого тайма Кварацхелия столкнулся с двумя игроками соперника, в результате чего хавбека унесли с поля на носилках.

Московское «Динамо» набрало 11 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (11) поднялся на 4-е место. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).

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