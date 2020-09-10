Геркус: цена на Кварацхелию должна быть € 10-12 млн. Всё, что выше, — гэмблинг

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании «железнодорожников» купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию за € 15 млн.

«Хвича Кварацхелия и его цена. На мой взгляд, если покупать или продавать Хвичу в это окно, цена должна быть в районе € 10-12 млн. Всё, что ниже, — потери для покупателя. Им нужно найти такого же по качеству игрока на два-три сезона. Всё, что выше, — гэмблинг. Можно рисковать, но под чёткое тренерское слово», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» предложил «Рубину» € 15 млн за Кварацхелию.



Полузащитник выступал на правах аренды в «Локомотиве» в сезоне-2018/2019, провёл 10 матчей и забил один мяч. В 2019 году Кварацхелия перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал три результативные передачи.