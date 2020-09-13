ЦСКА — «Спартак»: Магнуссон сравнял счёт

Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон сравнял счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1, идёт 1-й тайм).

На 30-й минуте Обляков с углового навесил в штрафную, Магнуссон высоко выпрыгнул и пробил головой с отскоком от газона — мяч от штанги влетел в сетку ворот.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасём (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.