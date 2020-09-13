ЦСКА — «Спартак»: Понсе открыл счёт

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе открыл счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0, идёт первый тайм).

Счёт был открыт на 11-й минуте. Зелимхан Бакаев ускорился и сделал заброс к штрафной, Понсе здорово принял мяч и вторым касанием с разворота пробил в верхний угол ворот.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасём (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.