Гусев: Акинфеев делает разницу. Его сейвы – ключевые в матче со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу команды в матче со «Спартаком» (3:1).

«Суперигра! Особенно со стороны ЦСКА, они были лучше по игре. Победить удалось за счёт командной игры и самоотдачи. Отдельно отмечу Акинфеева, сейвы, которые он сделал, ключевые. Игорь держит свой уровень и по праву назван лучшим игроком этого дерби. Именно он делает разницу в таких важных матчах.



Что касается Эджуке, то именно так себя должны проявлять новички. Сразу показывать, что его купили не зря, что он может приносить результат. Никаких вопросов по его игре, молодец.



Также скажу про Влашича, потому что он игрок высокого уровня. Не знаю, на сколько он задержится в команде, но мне не хочется, чтобы он в ближайшее время покидал ЦСКА», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.