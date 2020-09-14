Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско кланялся судье, Кокорин сыграл за «Спартак», фанаты ЦСКА насмехались. Фото с дерби

ЦСКА — «Спартак»
Тедеско кланялся судье, Кокорин сыграл за «Спартак», фанаты ЦСКА насмехались. Фото с дерби
Футбол / РПЛ 0

13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020