Тедеско кланялся судье, Кокорин сыграл за «Спартак», фанаты ЦСКА насмехались. Фото с дерби

13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Эдгара Брещанова.