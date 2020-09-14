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Форварда «Ромы» Перотти предложили «Зениту». Им интересовался «Спартак»

Форварда «Ромы» Перотти предложили «Зениту». Им интересовался «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающего итальянской «Ромы» Диего Перотти предложили петербургскому «Зениту», сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своём «Твиттере».

По его информации, агенты также предлагали игрока саудовскому «Аль-Шабабу» и турецкому «Фенербахче». Перотти хочет получать в новом клубе € 3 млн в год.

Сообщалось, что Перотти может перейти в московский «Спартак», который заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста. Аргентинский форвард получал трансферное предложение от «Фенербахче», но ждал более решительных действий от красно-белых.

Диего Перотти в сезоне-2019/2020 провёл за клуб 26 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4 млн. Действующее соглашение с «Ромой» рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Спартак» заинтересован в нападающем «Ромы» Диего Перотти
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