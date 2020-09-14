Матч «Вердера» и «Герты» пройдёт со зрителями
Матч первого тура чемпионата Германии-2020/2021 на бременском стадионе «Везерштадион» между местным «Вердером» и берлинской «Гертой» пройдёт со зрителями, сообщает Kicker.
Власти федеральной земли Бремен в связи с низким уровнем распространения COVID-19 в регионе и принимаемыми санитарными мерами в самом «Вердере» допустили присутствие на игре 8500 болельщиков (20% вместимости стадиона). При этом в Германии действует общегосударственный запрет на спортивные мероприятия со зрителями до 31 октября (однако финальное решение за региональными властями).
«Вердер» в минувшем сезоне спасся от вылета во Вторую Бундеслигу благодаря победе в стыковых матчах за выживание, «Герта» заняла десятое место в турнирной таблице.
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