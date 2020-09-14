Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Вердера» и «Герты» пройдёт со зрителями

Матч «Вердера» и «Герты» пройдёт со зрителями
Футбол / Германия 0

Матч первого тура чемпионата Германии-2020/2021 на бременском стадионе «Везерштадион» между местным «Вердером» и берлинской «Гертой» пройдёт со зрителями, сообщает Kicker.

Власти федеральной земли Бремен в связи с низким уровнем распространения COVID-19 в регионе и принимаемыми санитарными мерами в самом «Вердере» допустили присутствие на игре 8500 болельщиков (20% вместимости стадиона). При этом в Германии действует общегосударственный запрет на спортивные мероприятия со зрителями до 31 октября (однако финальное решение за региональными властями).

«Вердер» в минувшем сезоне спасся от вылета во Вторую Бундеслигу благодаря победе в стыковых матчах за выживание, «Герта» заняла десятое место в турнирной таблице.

«Марсель» обыграл «ПСЖ» впервые за девять лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020