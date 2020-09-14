Виллаш-Боаш отреагировал на расистский скандал в матче «Марсель» — «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал скандальный эпизод во время матча с «ПСЖ» (1:0) в третьем туре чемпионата Франции.

«Я не знаю, надеюсь, что этого не было. В футболе нет места расизму. Это серьёзная ошибка, если это произошло на самом деле. Однако, я так не думаю. До этого у нас была ситуация с плевком от Ди Марии. Этого следует избегать в мире футбола. Надеюсь, это не будет чёрным пятном в этом историческом выступлении», — приводит слова Виллаша-Боаша Goal со ссылкой на Telefoot.

Во время матча игрок «Марселя» Гонсало Альварес сказал «закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого бразилец нанес испанцу удар по голове и получил красную карточку. Когда Неймар уходил с поля, он пожаловался на поведение Альвареса резервному арбитру, а также прокричал в камеру на бровке о том, что ударил испанца, потому что тот расист.