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Лаутаро Мартинес хочет играть за «Барселону» и следит за переговорами клубов

Лаутаро Мартинес хочет играть за «Барселону» и следит за переговорами клубов
Футбол / Испания 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону» и следит за переговорами клубов, сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на активный интерес каталонцев к аргентинцу, форвард может присоединиться к команде лишь в том случае, если клуб покинет форвард Луис Суарес, который в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса».

Сообщалось, что каталонский клуб подключил к переговорам о трансфере Мартинеса известного агента Жорже Мендеша. «Интер» не соглашается сбить цену ниже € 100 млн.

Лаутаро перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

«Барселона» подключила Жорже Мендеша к переговорам о трансфере Лаутаро Мартинеса
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