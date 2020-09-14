Лаутаро Мартинес хочет играть за «Барселону» и следит за переговорами клубов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону» и следит за переговорами клубов, сообщает Marca.
По информации источника, несмотря на активный интерес каталонцев к аргентинцу, форвард может присоединиться к команде лишь в том случае, если клуб покинет форвард Луис Суарес, который в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса».
Сообщалось, что каталонский клуб подключил к переговорам о трансфере Мартинеса известного агента Жорже Мендеша. «Интер» не соглашается сбить цену ниже € 100 млн.
Лаутаро перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.
- 14 сентября 2020
-
11:07
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:16
-
06:53
-
06:30
-
05:16
-
04:50
-
04:04
-
03:15
-
02:52
-
02:11
-
01:52
-
01:29
-
00:55
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:19
-
00:08
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:57