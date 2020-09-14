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Виллаш-Боаш рассказал, что они с Тухелем называли друг друга дерьмом во время перепалки

Виллаш-Боаш рассказал, что они с Тухелем называли друг друга дерьмом во время перепалки
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о конфликте с наставником «Пари Сен-Жермен» Томасом Тухелем после матча 3-го тура французской Лиги 1 (1:0), а также высказался о парижском клубе.

«Перепалка с Тухелем? Там были обычные оскорбления. «Ты дерьмо», «Нет, ты дерьмо».

Очевидно, «ПСЖ» ждёт победы в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду $ 1,5 млрд и не выиграть её. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует «Эвертон». Эмери был здесь, сейчас он в «Вильярреале». Это тяжело. Клуб ждёт трофея Лиги чемпионов.

Я хорошо отношусь к Тухелю. Они здорово играют, отлично и агрессивно защищаются. Я сказал ему: «К сожалению, я не могу играть, как ты». Но мне он действительно нравится», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.

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