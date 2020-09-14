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Виллаш-Боаш – Тухелю: ты играл в лотерею перед матчем с «Аталантой»?

Виллаш-Боаш – Тухелю: ты играл в лотерею перед матчем с «Аталантой»?
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о разговоре с наставником «Пари Сен-Жермен» Томасом Тухелем после матча третьего тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Марселя».

«Тухель повернулся ко мне и сказал: «Тебе следует сыграть в лотерею». Я ответил: «Ты играл в лотерею перед матчем с Аталантой?» Но я очень уважаю его», — приводит слова Тухеля AS.

На старте текущего чемпионата «Марсель», который возглавляет экс-тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, одержал две победы кряду, в то время как «ПСЖ», игравший в финале Лиги чемпионов — 2020, потерпел два поражения.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Аталантой», забив на 90-й и 94-й минутах.

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