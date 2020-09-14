Эджуке: рад, что удалось забить «Спартаку». Надеюсь, это мой первый гол из многих

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после победы в дерби в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).
«Это была действительно хорошая победа для команды. Все усердно играли и потратили много сил. Для нас было важно победить, и, конечно, я рад, что забил гол. Надеюсь, это будет первый гол из многих. Фанаты восхитили меня. Они поддерживали, были кричалки, даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я действительно насладился тем, что видел, атмосфера была сумасшедшей.
Что сказал Гончаренко? Просто идти и наслаждаться, попробовать играть с командой, в то же время и защищаться — это было самое важное. Когда ты играешь форварда, нужно действовать свободно, получать удовольствие, изо всех сил стараться создавать моменты для команды.
Адаптация? Я хорошо провёл неделю во время перерыва на матчи сборных. Было много работы, много тренировок с командой. Постепенно обустраиваюсь, пауза пошла на пользу. Сколько планирую забить голов? Забивать голы — это моя цель здесь, я просто хочу делать всё, что в моих силах. Надеюсь, и дальше буду забивать", — сказал Эджуке в интервью пресс-службе клуба.
- 14 сентября 2020
-
12:44
-
12:30
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:23
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:16
-
06:53
-
06:30
-
05:16
-
04:50
-
04:04
-
03:15
-
02:52
-
02:11
-
01:52
-
01:29
-
00:55