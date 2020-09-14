Эджуке: рад, что удалось забить «Спартаку». Надеюсь, это мой первый гол из многих

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после победы в дерби в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Это была действительно хорошая победа для команды. Все усердно играли и потратили много сил. Для нас было важно победить, и, конечно, я рад, что забил гол. Надеюсь, это будет первый гол из многих. Фанаты восхитили меня. Они поддерживали, были кричалки, даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я действительно насладился тем, что видел, атмосфера была сумасшедшей.

Что сказал Гончаренко? Просто идти и наслаждаться, попробовать играть с командой, в то же время и защищаться — это было самое важное. Когда ты играешь форварда, нужно действовать свободно, получать удовольствие, изо всех сил стараться создавать моменты для команды.

Адаптация? Я хорошо провёл неделю во время перерыва на матчи сборных. Было много работы, много тренировок с командой. Постепенно обустраиваюсь, пауза пошла на пользу. Сколько планирую забить голов? Забивать голы — это моя цель здесь, я просто хочу делать всё, что в моих силах. Надеюсь, и дальше буду забивать", — сказал Эджуке в интервью пресс-службе клуба.