Тарханов: у «Волгаря» четыре человека болело коронавирусом, но команда играла с нами

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов рассказал, что матч 7-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» (1:1) проходил на фоне заболевания коронавирусом у нескольких игроков астраханской команды.

«Когда в Астрахани играли, у них четыре человека болело коронавирусом, но команда вышла на футбольное поле и играла с нами», — сказал Тарханов в интервью пресс-службе клуба.

У «Енисея» в список заболевших вошли Виталий Пьянченко, Дмитрий Ребров, Константин Гарбуз, Евгений Песиков, Томас Рукас и Александр Алфёров. Кроме того тест нескольких футболистов дал сомнительный результат.

После восьми туров Футбольной национальной лиги клуб набрал 14 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. 13 сентября команда должна была сыграть на выезде с «Шинником».



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