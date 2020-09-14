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Врач Берлускони: Сильвио знает, что весной коронавирус, скорее всего, убил бы его

Врач Берлускони: Сильвио знает, что весной коронавирус, скорее всего, убил бы его
Футбол / Италия 0

Альберто Зангрилло, врач бывшего президента «Милана», а ныне главы «Монцы» Сильвио Берлускони, рассказал, что функционер рисковал бы скончаться, если бы заразился коронавирусом раньше.

«Содержание вируса на мазке Берлускони было таким высоким, что в марте или апреле всё закончилось бы не так удачно, как сейчас. Скорее всего, вирус убил бы его. И Берлускони это знает», — приводит слова Зангрилло Football Italia.

В начале месяца стало известно, что 83-летний функционер заразился коронавирусом. Как рассказывал тогда Зангрилло, болезнь протекала бессимптомно. Берлускони находился в самоизоляции, а позднее был госпитализирован.

Берлускони купил «Милан» в 1986 году. При нём «россонери» восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.

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