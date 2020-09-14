Врач Берлускони: Сильвио знает, что весной коронавирус, скорее всего, убил бы его

Альберто Зангрилло, врач бывшего президента «Милана», а ныне главы «Монцы» Сильвио Берлускони, рассказал, что функционер рисковал бы скончаться, если бы заразился коронавирусом раньше.
«Содержание вируса на мазке Берлускони было таким высоким, что в марте или апреле всё закончилось бы не так удачно, как сейчас. Скорее всего, вирус убил бы его. И Берлускони это знает», — приводит слова Зангрилло Football Italia.
В начале месяца стало известно, что 83-летний функционер заразился коронавирусом. Как рассказывал тогда Зангрилло, болезнь протекала бессимптомно. Берлускони находился в самоизоляции, а позднее был госпитализирован.
Берлускони купил «Милан» в 1986 году. При нём «россонери» восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.
- 14 сентября 2020
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
14:28
-
14:18
-
14:02
-
13:44
-
13:41
-
13:34
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:44
-
12:30
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:23
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:59