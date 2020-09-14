Вячеслав Караваев: цель — играть за европейский топ-клуб

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о планах на будущее.



«Для футболиста трофеи — самое главное. Дети ведь будут спрашивать: «Папа, а что ты выиграл?» Если ничего, то как отвечать? «Как ты так играл, если ничего не выиграл?» — скажет ребенок. И будет прав. Месси и Роналду сколько выиграли? Где они берут мотивацию? Аппетит приходит во время еды. Выиграл три кубка — хочется четвёртый, выиграл 16 — хочется 17-й!



К тому же в России со следующего года будет только один способ попасть в групповую стадию Лиги чемпионов напрямую, без стыковых матчей — выиграть чемпионат. Есть огромная мотивация показать себя, играя против лучших футболистов мира, а потом в перспективе и оказаться среди них — играть за европейский топ-клуб. Это моя цель», — приводит слова Караваева «Сноб».

Караваев: думаю пойти в часовую школу. В конце обучения собираешь собственный механизм