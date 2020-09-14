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Караваев: думаю пойти в часовую школу. В конце обучения собираешь собственный механизм

Караваев: думаю пойти в часовую школу. В конце обучения собираешь собственный механизм
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о своём увлечении часами.

«Года четыре назад стал увлекаться: прочитал одну статью про часы, потом вторую, третью… Углубился в тему, искал разные истории. Затем приобрёл себе хорошие часы — изучил бренд. Так меня потянуло: подписался на нескольких блогеров в „Инстаграме“, стал литературу покупать. Например, родители на 24-й день рождения подарили коллекционное издание о часах, которое было выпущено в позапрошлом веке.

В часовую школу думаю пойти, когда будет чуть больше свободного времени. Нашёл такую в Москве: можно пройти обучение по одному из направлений — кварцевым часам или механике. В конце собираешь свой собственный механизм под присмотром мастера", — приводит слова Караваева «Сноб».

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