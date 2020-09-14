Источник: «Интер» не получал предложения от «Реала» по Лаутаро Мартинесу

Миланский «Интер» не получал предложения от мадридского «Реала» по трансферу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее издание Sport Mediaset утверждало, что «Интер» и «Реал» договорились о сделке. «Королевский клуб» предложил форварду зарплату в размере около € 8 млн в год. Итальянцы держали этот трансфер в строжайшем секрете из-за переговоров с «Барселоной» о переходе полузащитника Артуро Видаля. Напомним, сине-гранатовые обозначили аргентинского форварда как одну из главных целей в нынешнее трансферное окно.
Продажа Мартинеса может позволить «Интеру» покрыть расходы за трансфер защитника Ашрафа Хакими, который был куплен у «Реала» за € 40 млн. В обмен на Лаутаро к итальянскому клубу может присоединиться форвард «сливочных» Лука Йович в аренду с правом выкупа.
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