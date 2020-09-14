«Не думал, что «Бавария» будет распространять грязную ложь». Отец Алабы — о словах Хёнесса

Джордж Алаба, отец защитника «Баварии» Давида Алабы, прокомментировал слова почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса. Ранее Хёнесс сообщил, что клуб и футболист не могут согласовать новый контракт из-за финансовых требований, а также отметил, что агент Алабы — жадная пиранья.



«Я привёз Давида в „Баварию“ ещё подростком. За прошедшие годы у меня было несколько возможностей организовать трансфер сына в другой клуб, но мы были верны „Баварии“. Я не думал, что „Бавария“ будет распространять грязную ложь о переговорах о новом контракте и требованиях Давида по зарплате.



Утверждение, что мы не можем договориться о новом соглашении из-за денег, — одно из грязных обвинений. Всё потому, что мы не приняли предложенные нам суммы. У нас есть свои мысли на этот счёт», — приводит слова Джорджа Алабы Sky Sport Germany.

Хёнесс: больше всего «Бавария» хочет сохранить Алабу, но его агент — жадная пиранья