«Не думал, что «Бавария» будет распространять грязную ложь». Отец Алабы — о словах Хёнесса

Джордж Алаба, отец защитника «Баварии» Давида Алабы, прокомментировал слова почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса. Ранее Хёнесс сообщил, что клуб и футболист не могут согласовать новый контракт из-за финансовых требований, а также отметил, что агент Алабы — жадная пиранья.
«Я привёз Давида в „Баварию“ ещё подростком. За прошедшие годы у меня было несколько возможностей организовать трансфер сына в другой клуб, но мы были верны „Баварии“. Я не думал, что „Бавария“ будет распространять грязную ложь о переговорах о новом контракте и требованиях Давида по зарплате.
Утверждение, что мы не можем договориться о новом соглашении из-за денег, — одно из грязных обвинений. Всё потому, что мы не приняли предложенные нам суммы. У нас есть свои мысли на этот счёт», — приводит слова Джорджа Алабы Sky Sport Germany.
- 14 сентября 2020
-
18:39
-
18:38
-
18:15
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:02
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
14:28
-
14:18
-
14:02
-
13:44
-
13:41
-
13:34
-
13:24