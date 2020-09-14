«Брайтон» — «Челси»: прямая трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 14 сентября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В бригаду войдут ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери – Саймон Хупер.



Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 66 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Брайтон энд Хоув Альбион» (41) занял 15-е место. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.



Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.