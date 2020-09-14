Экс-вратарь «Спартака» Прудников: легко сказать: «Максименко ошибся». Иди, встань в ворота

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).



«А где Максименко ошибся, в первом голе? Мячик был сложный, это по телевизору могло показаться, что удар был издалека, а там 7–8 метров было. Плюс сложный отскок. Легко сказать, что он ошибся. А ты иди, встань в ворота. Всегда буду за вратаря, понимаю, насколько это сложно. Да, Александр не выручил, но не назову это ошибкой. Как и во втором мяче. Да, Акинфеев спас, но если бы «Спартак» выиграл, все бы хвалили Максименко. Представьте, если бы он мяч в штангу перевёл, сейчас говорили бы: «Ох, какой сейв!» — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Тедеско: не вижу ошибки Максименко, ему били с близкого расстояния