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Экс-вратарь «Спартака» Прудников: легко сказать: «Максименко ошибся». Иди, встань в ворота

Экс-вратарь «Спартака» Прудников: легко сказать: «Максименко ошибся». Иди, встань в ворота
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«А где Максименко ошибся, в первом голе? Мячик был сложный, это по телевизору могло показаться, что удар был издалека, а там 7–8 метров было. Плюс сложный отскок. Легко сказать, что он ошибся. А ты иди, встань в ворота. Всегда буду за вратаря, понимаю, насколько это сложно. Да, Александр не выручил, но не назову это ошибкой. Как и во втором мяче. Да, Акинфеев спас, но если бы «Спартак» выиграл, все бы хвалили Максименко. Представьте, если бы он мяч в штангу перевёл, сейчас говорили бы: «Ох, какой сейв!» — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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