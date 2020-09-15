Галактионов: легионеры «Ахмата» спрашивали: «Правда, что вы руководили командой на ЧМ?»

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, не мешает ли ему работать отсутствие большого опыта в качестве футболиста.

«Когда я только пришёл в «Ахмат», первым вопросом легионеров, которые вызывались в сборные, был: «Правда, что вы играли на чемпионате мира, руководили командой и добивались результата, выигрывали бронзу?» Для иностранцев это определённое реноме. Тренер работал на уровне федерации, сборной, добивался результата, пускай и на уровне молодёжного футбола. С одной стороны, это точно не мешает, помогает. С другой стороны, наверное, на первых порах в управлении раздевалкой не хватает опыта. Но чем дольше работаешь, тем больше этот опыт накапливается. Мы всегда говорим о чаше весов. Нет богатого игроцкого опыта, но говорить о том, что человек совсем не играл в футбол, тоже неправильно. Я сам прошёл и юношескую сборную, и определённый этап карьеры футболиста.

Другой вопрос, что, когда происходят стрессовые ситуации, ты должен оперативно реагировать на моменты в раздевалке. Есть коллеги, которые имеют этот опыт, но с точки зрения информативности тренерского штаба есть очень многие специалисты по физподготовке, тактике, технике, которые дополняют его. Здесь мы всегда ставим на чашу весов, что важнее. Если всё в совокупности проявляется и тренер набирается опыта, владеет правильной подготовкой команды, процессами физиологии, тактики, как правильно выстроить тренировочный процесс, подвести команду функционально, думаю, что здесь ни у футболистов, ни у руководителей вопросов не возникает", — сказал Галактионов в эфире телеканала «Россия 24».

В мае 2014 года Галактионов был назначен главным тренером сборной России 1998 года рождения. На юношеском чемпионате Европы-2015 года команда дошла до полуфинала, где проиграла Германии со счётом 0:1.