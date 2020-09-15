«Барселона» готова не выпускать Луиса Суареса на поле до окончания контракта

33-летний уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес рискует провести весь сезон на трибунах из-за напряженного противостояния с руководством каталонцев по ситуации с контрактом, сообщает ESPN.
Если соглашение между Суаресом и «Барселоной» не будет достигнуто, то клуб готов изгнать Суареса на трибуны на оставшийся год действия его контракта, хотя последнее слово в этом вопросе будет иметь Рональд Куман. При этом игроку будет выплачиваться полная сумма заработной платы по текущему контракту.
«Ювентус» продолжает ждать своего часа, но переход в Турин не так очевиден, как казалось неделю назад. Ранее в этом месяце различные источники сообщали, что Суарес согласился присоединиться к чемпионам Италии, однако перед этим необходимо было уладить некоторые детали.
В дополнение к урегулированию ситуации с контрактом Суаресу всё ещё необходимо пройти языковой тест, чтобы получить итальянское гражданство, в то время как у «Юве» также есть ряд других вариантов на столе, поскольку они ищут нового нападающего, чтобы создать связку с Криштиану Роналду.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
- 15 сентября 2020
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55