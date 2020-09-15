Евсеев: расстались с Вомбергаром, приходится расчехлять секретное оружие

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фото работы с мячом на одной из тренировок, в шутку намекнув, что ему предстоит превратиться в нападающего команды.
«Когда расстались с Вомбергаром и приходится расчехлять секретное оружие», — написал Евсеев.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.
О переходе Вомбергара в люблянскую «Олимпию» было объявлено вчера, 14 сентября. Он перешёл в «Уфу» из словенского клуба в феврале 2019 года. В составе уфимской команды Андрес провёл 31 матч и забил два гола.
В нынешнем сезоне «Уфа», в семи турах набрав пять очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16). Следующий матч в РПЛ «Уфа» проведёт 20 сентября с ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.
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