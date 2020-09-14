«Уфа» объявила о переходе форварда Вомбергара в его бывший клуб

«Уфа» объявила о переходе нападающего Андреса Вомбергара в словенскую «Олимпию», за которую форвард играл ранее.

Вомбергар перешёл в «Уфу» из люблянской «Олимпии» в феврале 2019 года. За этот клуб нападающий выступал с 2017 года. В составе уфимской команды Андрес провёл 31 матч и забил два гола. За свою карьеру Вомбергар также выступал за ряд аргентинских клубов. Нападающий является воспитанником «Ривер Плейт».

В нынешнем сезоне «Уфа», в семи турах набрав пять очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Сочи» (15). Следующий матч «Уфа» проведёт 20 сентября с ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.