«Уфа» объявила о переходе форварда Вомбергара в его бывший клуб
«Уфа» объявила о переходе нападающего Андреса Вомбергара в словенскую «Олимпию», за которую форвард играл ранее.
Вомбергар перешёл в «Уфу» из люблянской «Олимпии» в феврале 2019 года. За этот клуб нападающий выступал с 2017 года. В составе уфимской команды Андрес провёл 31 матч и забил два гола. За свою карьеру Вомбергар также выступал за ряд аргентинских клубов. Нападающий является воспитанником «Ривер Плейт».
В нынешнем сезоне «Уфа», в семи турах набрав пять очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Сочи» (15). Следующий матч «Уфа» проведёт 20 сентября с ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.
«Ставь пенальти, не имеешь права!» «Уфа» показала курьёзный момент с тренировки
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