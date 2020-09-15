Хавбек «Реала» Лукас Васкес отклонил предложение из Катара

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес отклонил выгодное предложение от одного из клубов Катара, сообщает Marca.



По информации источника, испанец решил доработать свой контракт с мадридцами до конца. Напомним, соглашение испанца с «Реалом» истекает летом 2021 года. Васкес допускает, что клуб не предложит ему продлить контракт, однако он намерен переломить ситуацию, зная, что Зидан на него рассчитывает.



Некоторые европейские клубы изучали возможность подписания Васкеса, но конкретного предложения от них пока нет. В частности, интерес к хавбеку проявляли «Тоттенхэм Хотспур» и «Наполи».



Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек «Реала» Лукас Васкес размышляет о будущем после получения предложения из Катара