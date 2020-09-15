Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим, сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере».
По информации источника, 21-летний французский футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ» о намерении покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Утверждалось, что форвард планировал продолжить карьеру в Испании или Англии.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.
Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем году
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