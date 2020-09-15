Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который недавно заявил клубу, что покинет парижан летом 2021 года, может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мерсисайдам придётся продать кого-то из атакующей тройки Фирмино-Салах-Мане, чтобы приобрести чемпиона мира. «Ливерпуль» готов рассмотреть стоящие предложения по этим форвардам. Если Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», то англичане будут рассматривать его как основного кандидата. В качестве альтернативного варианта рассматривается игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
Сообщается, что Килиан интересен многим клубам Европы. За ним пристально наблюдает мадридский «Реал», «Барселона» рассматривает француза как будущую замену Лионелю Месси, а также Мбаппе входит в списки интересов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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