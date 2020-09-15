«Лион» не получал от «Барселоны» предложений о трансфере Мемфиса Депая

«Лион» не получал предложений из «Барселоны» о трансфере нападающего Мемфиса Депая, сообщает L'Equipe.
Сообщалось, что Депай близок к переходу в каталонский клуб и сумма трансфера футболиста составит € 30 млн, включая бонусы. Отмечалось, что главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман поговорил с футболистом на прошлой неделе.
Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, и действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл два матча за «Лион», забил три гола и получил жёлтую карточку. В розыгрыше Лиги наций УЕФА форвард сыграл за национальную команду два полных матча, не совершив результативных действий.
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