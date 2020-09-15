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Киевское «Динамо» обыграло «АЗ Алкмар» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» обыграло «АЗ Алкмар» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-й квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» со счётом 2:0 обыграло нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом, ассистировали судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Жерсон Родригеш, ему ассистировал Виталий Буяльский. В концовке встречи преимущество украинского клуба увеличил Николай Шапаренко, головой переправив мяч в пустые ворота после ошибки голкипера «АЗ Алкмар».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
15 сентября 2020, вторник. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Родригеш – 49'   2:0 Шапаренко – 86'
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