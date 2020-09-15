Киевское «Динамо» обыграло «АЗ Алкмар» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
В матче 3-й квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» со счётом 2:0 обыграло нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом, ассистировали судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Жерсон Родригеш, ему ассистировал Виталий Буяльский. В концовке встречи преимущество украинского клуба увеличил Николай Шапаренко, головой переправив мяч в пустые ворота после ошибки голкипера «АЗ Алкмар».
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).
- 15 сентября 2020
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