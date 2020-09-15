Гол Ракитича помог «Севилье» обыграть «Леванте» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Севилья» встречалась с «Леванте». Матч завершился победой «Севильи» со счётом 3:2.



На 14-й минуте встречи счёт открыл защитник «Леванте» Серхио Постиго Редондо. На 22-й минуте нападающий Даниэль Гомес упрочил преимущество «Леванте». Во втором тайме, на 59-й минуте, полузащитник Лукас Окампос сократил отставание «Севильи». Через 13 минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник «Севильи» Иван Ракитич установил итоговый счёт матча.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. Летом футболист перешёл из «Барселоны» в «Севилью» за € 1,5 млн.