Луческу поблагодарил футболистов киевского «Динамо» за самоотдачу в матче с «АЗ Алкмар»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «АЗ Алкмар» (2:0).



«Это была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что „АЗ Алкмар“ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме соперник почти ничего не создал у наших ворот.



В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперёд большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».

Киевское «Динамо» обыграло «АЗ Алкмар» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов